Demandan a Estados Unidos por vaquita

El Centro para la Diversidad Biológica, el Instituto de Bienestar Animal y el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales exigen que la Administración del Presidente Donald Trump prohiba la importación de camarones y mariscos del hábitat de la marsopa.



"La prohibición de los Estados Unidos de importar camarones y mariscos mexicanos del Alto Golfo de California ejercerá presión directa sobre el País para prohibir completamente las redes de enmalle en las aguas de la vaquita", subrayan en un comunicado.



Entre los entes demandados destacan el Departamento de Comercio de Estados Unidos y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), que se reservó su comentario sobre acciones legales en curso.



El instrumento legal, interpuesto en la Corte Estadounidense de Comercio Internacional, con sede en Nueva York, destaca que existen menos de 30 ejemplares de la especie.



"Ha llegado la hora de embargar el marisco mexicano. Si México no actúa y de forma inmediata retira estas peligrosas redes del hábitat de la vaquita perderemos a esta marsopa para siempre", aseguró Sarah Uhlemann, del Centro para la Diversidad Biológica.



De acuerdo con Uhlemann, el Gobierno de México no supervisa con firmeza el cumplimiento de la prohibición de redes agalleras y existen vacíos legales que son aprovechados por los pescadores para continuar con el uso de estas redes.



La demanda refiere que la Ley de Protección de Mamíferos Marinos exige que el Gobierno estadounidense prohiba las importaciones de productos del mar procedentes de pesquerías extranjeras que matan o lesionan mamíferos marinos, como la vaquita.



En diciembre, las organizaciones detrás de esta petición presentaron otra demanda con la mismas exigencias. Hasta el momento, no hay acciones relacionadas con ese documento legal.