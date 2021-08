Demandan escrituración en Constitución del 17

El representante de colonos señaló que el notario encargado de llevar a cabo el proceso de escrituración cuenta con una denuncia ante la Dirección General de Notarías la cual se halla paralizada debido al propio secretario general de Gobierno; debido a esta situación, los colonos buscarán al secretario Particular del gobernador, Roberto Roux Maya, para denunciar la situación ante el mandatario tamaulipeco.

“El notario dice que no es cierto que no se le ha pagado nada, que no se le ha dado ningún trámite, cuando obra en el expediente en la Secretaría General de Gobierno el expediente completo donde ya pagamos hasta el Predial”, ese asentamiento humano se encuentra localizado en el extremo sur-poniente de esta capital enclavado a las faldas de la Sierra Madre Oriental y cuenta con 17 años de antigüedad, “620 familias que necesitan la escrituración porque es el patrimonio de sus hijos, y esa es una causa justa, hace un mes nos juntamos con el secretario general de Gobierno y nada más nos doró la píldora, eso es lo que no se vale”.

Monreal Pérez dijo que en cuanto cuente con la respuesta de la Secretaría General de Gobierno en cuanto a la denuncia contra el notario acudirá a instancias judiciales para solicitar un amparo indirecto, para proceder al proceso de escrituración de los más de 600 lotes señalados, “queremos una solución inmediata, aquí nos vamos a quedar a pernoctar hasta que nos solucionen el problema, esa es la realidad”.