Demandan detener cambio climático

Ciudad de México.

Con la exigencia al gobierno federal para que declare una "emergencia climática", ciudadanos marcharon sobre Paseo de la Reforma hacia el Zócalo. Minutos antes de las 14:00 horas, el contingente, formado en su mayoría por niños y jóvenes, se reunió en el Ángel de la Independencia para exigir a las autoridades acciones para detener el cambio climático.

La marcha formó parte de la movilización convocada por el movimiento Fridays For Future, que se realizó de manera simultánea en diferentes entidades, incluido el Estado de México y en varios países.

Los jóvenes corearon: "Ni un grado más, ni una especie más", "No más plásticos", "No al Tren Maya", "La revolución es la solución". Además, llevaron pancartas en las que se leía: "Respeta a la Tierra", "Sin naturaleza no hay futuro", entre otras.

Andrea Nieto acudió a la movilización acompañada de sus tres hijos. "Tenemos que pelear por el futuro de nuestros hijos, salir a las calles y exigir a las autoridades que no aprueben proyectos como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas", expresó.

Con una pancarta en la que se leía "Sin ambiente no hay futuro", Jazmín González comentó: "El cambio climático es real, existe y cada vez lo vivimos con mayor intensidad". La marcha fue previa a la Cumbre del Clima, que se llevará el 23 de septiembre en Nueva York.

Las exigencias de Fridays For Future incluyen: reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a 50% en 2030 y cero emisiones en 2050, entre otras.

Millones de jóvenes de todo el mundo, muchos de ellos estudiantes, además de activistas medioambientales de todas las edades, tomaron este viernes las calles en el marco de una ambiciosa huelga global en más de 150 países para exigir a los gobiernos contundencia contra la crisis climática.

LOS NOBEL EN MéRIDA

Laureados que participan en la Cumbre de los Premios Nobel de la Paz y estudiantes de escuelas particulares, como las universidades Marista e Ignacio de Loyola, marcharon del Monumento a la Patria a la Plaza Grande de Mérida, y demandaron a los líderes mundiales acciones para detener el calentamiento global.

En el Monumento a la Patria, Juan Manuel Santos, Rigoberta Menchú y Shirin Ebadi señalaron que es urgente que los gobiernos tomen en serio el calentamiento del planeta e implementen políticas públicas que aseguren la vida en la tierra.

Los jóvenes y los galardonados recorrieron el Paseo de Montejo y en el Centro Histórico dieron vuelta al Zócalo para colocarse al frente del palacio de gobierno.

Isabel Bracamonte Cetina, representante del parque ecológico Tierra Maya Yucatán, señaló que fue una marcha previa a la que se realizará el próximo viernes con motivo de la Huelga Mundial Media Ambiental y que se llevará a cabo de nueve a 11 de la mañana en la Plaza Grande de Mérida.

Subrayó que el llamado es urgente para que la sociedad y el gobierno tomen conciencia sobre la contaminación de los manglares de la entidad, el riesgo de extinción de varias especies animales y plantas, y el incremento de las temperaturas en la península.

"Hay muchos problemas en el medio ambiente, el daño a los esteros, la afectación a los animales y especies en extinción. Es urgente que todos se pongan a trabajar y frenar estos problemas que amenazan seriamente al planet", dijeron los Nobel y los asistentes a la manifestación.