Demandan detener a un menor ladrón

Fui a Reynosa y me dijeron que necesitaba documentos que acreditan que es mayor de 12 años.¨ Blanca Izaguirre, residente de la Benito Juárez.

Vecinos de colonia Benito Juárez demandan que autoridades policiales, den caza a menor ladrón, con el fin de que lo remitan al Tutelar para Menores, luego de una serie de atracos y amenazas en contra de los colonos.

Blanca Izaguirre, residente de esa colonia, es quien reporta situación, en donde el menor infractor, "me robó 12 mil pesos, fui a denunciar aquí en Río Bravo y me dijeron que no podían recibir la denuncia por ser menor (el acusado), que tenía que ir a Reynosa", en donde se encuentra la Fiscalía para Menores de Edad. "Fui a Reynosa y me dijeron que necesitaba documentos que acreditan que es mayor de 12 años", dijo sobre el menor identificado como Alejandro "N".

"Antes de robarme a mi, robó a un viejito, mil dólares" en la misma colonia Benito Juárez, "las denuncias las iban a recibir hasta el 20 de abril", pero ante la extensión de la cuarentena, teme ir en vano nuevamente, a la vez que advertía que vecinos ya no lo soportan y han buscado lincharlo, pues amenaza con arma punzo-cortante.

Otro testimonio, fue el de estilista, cuya familia vive en dichos: "a mis papás lo robó en la calle Álamo de la misma colonia", a la vez que remarcaba la falta de acción de las autoridades policiales para capturarlo en flagrancia ante sus múltiples ilícitos.