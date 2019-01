Demandan cumplir protección animal

Es evidente cuando vemos en la televisión, en la radio, en las redes sociales la cantidad de maldad que existe hacia los animales, creo que más que contarlos debemos de evitarlos . Dora Lilia Rodríguez, representante de Pro Animal AC

Cd. Victoria, Tam.- Representantes de organizaciones defensoras de los derechos de los animales de la localidad se manifestaron la mañana de este sábado frente a laMunicipal de Ciudad Victoria, esto en demanda del cumplimiento del Reglamento de Protección de los Animales del Municipio.

"Ya llegó el momento que se aplique el Reglamento que existe desde hace más de seis años y es increíble que todos los días tengamos reportes y denuncias de maltrato, de abandono, de negligencia y durante los últimos seis años no se ha aplicado una sola sanción", dijo la representante de la asociación civil Pro Animal, Dora Lilia Rodríguez, "el Municipio tiene que hacer su parte, nosotros como sociedad civil hacemos la nuestra, promovemos el buen trato hacia los animales, creo que ahora a las autoridades les toca tomar cartas en el asunto y sacar el Reglamento que tienen dentro de un cajón".

Los activistas señalaron que en lo que va de la actual administración municipal no ha sido convocado un nuevo Consejo Municipal de Protección de los Animales o en su defecto ratificado el Comupa de la anterior administración, "nosotros como ciudadanos comunes y corrientes no podemos entrar a la casa de alguien a exigir o pedir, no tenemos ese respaldo, tienen que ser las autoridades las que tienen las herramientas que les dan este Reglamento".

La señora Lilia Rodríguez enfatizó que tampoco cuentan con una estadística sobre el número de casos de maltrato animal en este municipio, sin embargo cabe recordar que es común que aparezcan perros envenenados en diferentes colonias de esta capital por temporadas, "es evidente cuando vemos en la televisión, en la radio, en las redes sociales la cantidad de maldad que existe hacia los animales, creo que más que contarlos debemos de evitarlos".

Finalmente reiteraron que a casi seis años de la aprobación del Reglamento de Protección de los Animales de Ciudad Victoria no han sido aplicadas las multas económicas o sanciones corporales, por lo que hicieron un llamado al alcalde Xicoténcatl González Uresti para que se hagan cumplir esas disposiciones por cuestiones como el maltrato y abandono de los animales.