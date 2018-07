Demandan a coordinadores respetar a gobernadores

Tampico, Tam.- Los coordinadores estatales que pretende el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, deben respetar a los Gobiernos Estatales, ya que cada uno tiene sus políticas y sobre todo, fueron elegidos por los ciudadanos; los coordinadores sólo deberán ser un vínculo que coadyuve a la mejorar de las entidades.

El presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Eduardo Ramírez Leal, dijo que los coordinadores estatales que pretende López Obrador, deben estar capacitados en el tema, en este caso, en las obras públicas y que lleguen a trabajar de la mano con los Gobiernos estatales y municipales.

"Si vienen para coordinar esfuerzos para sacar adelante el desarrollo del estado lo vamos a aplaudir", dijo y añadió, "entendemos perfectamente lo que propone el próximo presidente de la República, pero creo que el ejecutivo del estado sólo es uno y ya lo elegimos".

Dijo que debe existir el respeto con apego a las instituciones, "a lo que es claro en nuestro país, tenemos nuestros gobernantes que hemos decidido en cada estado y municipio, y estos coordinadores deben ser con la intención de generar liga con el próximo gobierno federal qué si es de desarrollo no contraponerse con políticas ya establecidas", señaló.

Indicó Ramírez Leal que esas coordinaciones estatales deben ser sólo para coordinar esfuerzos con los gobiernos de los estados y coadyuvar acciones de desarrollo sí pero no para generar competencias políticas.

En torno a la programación de las obras, el líder de los constructores a nivel nacional detalló que éstas deben ser analizadas perfectamente, es decir, que se tengan números profundos, pues como ya ha pasado, al término de las mismas suelen salir más costosas por el incremento de los materiales y mano de obra.

"En nuestro punto de vista técnico, no podemos decir que a partir del día primero iniciamos con estos proyectos si no se tiene una planeación objetiva para saber qué costo tiene, qué repercusiones, impactos ambientales, desarrollo a la cadena de valor, etc.", expresó.