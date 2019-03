Demandan comercios flexibilizar plan fiscal. Negocios fronterizos se descapitalizan

El Mañana / Staff.- Comerciantes de la frontera norte de Tamaulipas solicitaron al gobierno federal que el estímulo del Impuesto al Valor Agregado al 8 por ciento sea parejo para todos y no con tantos requisitos, ya que no le está conviniendo a los comerciantes.

En este escenario, alrededor de 3 mil contribuyentes se han registrado de un padrón de aproximadamente 30 mil, lo que significa que un 10 por ciento podrían tener el estimulo del IVA al 08 por ciento.

De acuerdo al sondeo de la Coparmex alrededor del 50 por ciento de los afiliados no se registró ante el SAT para poder obtener el estímulo del IVA que rige en la zona franca.

De los que sí se registraron, la mayoría logró cumplir con los requisitos.

"Finalmente los resultados positivos o negativos no perciben ningún cambio por aplicar el beneficio, al parecer esto no incentivo más a que tenga más consumo la población, Estamos en espera y con una seria de obstáculo en las reglas de operación y estamos dando tiempo a que las reglas de operación cambien", dijo Sandra Guardiola Sáenz presidente de COPARMEX local.

NO CONVIENE

José Joel Gómez Velazquez, vicepresidente de la Federación de Cámaras de Comercio en Tamaulipas y sindico del Contribuyente ante el SAT, comentó que el plazo sigue vigente para el ISR y el IVA que venció el 7 de febrero, pero dieron prorroga hasta el 31 de marzo.

El proceso está siendo complicado y además no conviene a muchos comerciantes organizados.

"Se están registrando pero muchos ya se están dando de baja porque no está funcionando porque es optativo, no es de aplicación general, son muchos requisitos para inscribirse, muchos comerciantes adquieren sus productos en las zonas donde el IVA es el 16 por ciento entonces comprar al 16 y vender al 08 por ciento, queda un diferencial que el contribuyente debe financiar al gobierno durante tres o cuatro meses mientras les regresan el dinero", dijo.

Explicó que antes existía la compensación universal donde los impuestos a favor se podían compensar con cualquier otro impuesto que tuviera el contribuyente, pudiera ser sobre la renta o aduanales, pero ya no se puede hacer este tipo de movimiento.

Señaló que los comerciantes tienen el porcentaje de utilidad -muy pequeño- que va del 5, al 12 por ciento cuando mucho, por lo que no les convienen utilizar su poca utilidad para financiar el 08 por ciento del IVA.

LAS DEVENTAJAS

"El contribuyente que está al 8 por ciento tiene que financiar ese 8 por ciento que no puede compensar y es una carga financiera y financiamiento al gobierno que va a descapitalizar, al estar financiando ese impuesto que paga el comerciante al momento de estar comprando al 16 por ciento, lo tiene que financiar hasta que el SAT le regrese ese dinero y queda bailando, hay que esperar la devolución que tiene de dos a tres meses para regresar", expresó.

El síndico del Contribuyente ante el SAT de la Fecanaco recalcó que además los ciudadanos o clientes les echan en cara que no les están facturando al 08 por ciento, cuando son muy pocos los que se han registrado.

"La mayoría no está contento porque facturan al 16 por ciento y les dicen a comerciantes que son rateros, pero como es optativo y causa problemas con los compradores, debe ser el 08 por ciento parejo, sin tanto requisito y de aplicación general, de otra forma causa muchos problemas y muchas dudas entre la gente y los mismos compradores que usan los bienes y servicios", finalizó.

...Y SOBRE ISR

En el caso del Impuesto Sobre la Renta, el plazo para registraste acaba el 31 de marzo, pero también se deben cumplir diversos requisitos y si no los cumplen no pueden acceder al estimulo del 20 por ciento.

Julio Cesar Almanza Armas, presidente de Fecanaco Tamaulipas, comentó que Las cadenas comerciales nacionales son las que ya han hecho el trámite, pero los pequeños y medianos negocios no lo han realizado, pero es un proceso difícil para poder obtener el beneficio del IVA.

"Aquí lo importante es que el ciudadano no crea que el comercio no quiere cobrarles el 08, hay gente que se molesta, pero no es culpa de nosotros, todavía no hay reglas claras", recalcó.