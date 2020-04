Demandan apoyo por el coronavirus

De cada carro dependen al menos cinco personas, son dos operadores, el de aseo, el mecánico, eléctricos, somos un montón... y los coordinadores también que están parados Oscar Ramírez González, operador independiente de línea turística de autobuses

Cd. Victoria, Tam.- Trabajadores del ramo turístico de autobuses foráneos de Ciudad Victoria se manifestaron en la delegación de la Secretaría de Bienestar federal en demanda de apoyos económicos por la contingencia del coronavirus, los empleados dieron a conocer que desde el pasado 14 de marzo se encuentran sin generar ingresos producto de su trabajo, situación que se prolongará hasta agosto.

"Si no hay movimiento de autobuses no hay ingresos", aclaró Oscar Ramírez González, operador independiente en esta localidad, "lo único que estamos pidiendo es un apoyo económico para poder salir adelante y no es regalado, es prestado, el movimiento es pacífico, tranquilo, vamos a comprobar que somos operadores de Turismo cada uno de nosotros, tanto empresarios como operadores federales, del área federal".

El Gobierno de la República dio a conocer que dispondrá de una bolsa de 25 mil millones de pesos para un millón de créditos a micro y pequeñas empresas, a los cuales, los trabajadores del transporte federal de pasajeros demandaron la oportunidad de acceder para poder cubrir sus necesidades más básicas durante la etapa de cuarentena por Covid-19 la cual implica el cierre de todos los destinos turísticos del país.

Ramírez González señaló que esta situación se observa en todo el país por lo que representantes de la industria demandan ante la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México poder acceder a dicho beneficio, "de cada carro dependen al menos cinco personas, son dos operadores, el de aseo, el mecánico, eléctricos, somos un montón... y los coordinadores también que están parados".

Fue el delegado de Bienestar, José Ramón Gómez Leal, quien los atendió en las oficinas federales por lo que en los próximos días los, alrededor de, 175 trabajadores del ramo habrán de levantar un censo como trámite para acceder a esos recursos, "que hagan la lista, que cense a cada uno de ellos y después posteriormente a ver si los acepta a cada uno de ellos en el giro que estamos trabajando".





Trabajadores de autobuses tipo Turista se manifestaron.