Demandan apoyo para contingencia

Cd. Victoria, Tam.- Luego de dos días de operativo de la Coepris para el cierre temporal de comercios en la zona centro por la contingencia del SARS-CoV-2, un grupo de comerciantes ambulantes en puestos semifijos acudieron a la Presidencia Municipal y a Palacio de Gobierno solicitando apoyos económicos para subsistir durante el período de cuarentena hasta el mes de mayo.

Entendemos la contingencia que hay y que podemos poner también nuestro granito de arena, pero simplemente también somos personas de escasos recursos, somos personas de la tercera edad, hay personas discapacitadas que no pueden trabajar muchos y estamos aquí en el Municipio para ver qué nos pueden apoyar y que nos van a dar porque muchos nos vamos a quedar sin trabajar Paulino Cortés, vendedor de ropa y lentes

"Entendemos la contingencia que hay y que podemos poner también nuestro granito de arena, pero simplemente también somos personas de escasos recursos, somos personas de la tercera edad, hay personas discapacitadas que no pueden trabajar muchos y estamos aquí en el Municipio para ver qué nos pueden apoyar y que nos van a dar porque muchos nos vamos a quedar sin trabajar", señaló Paulino Cortés, vendedor de ropa y lentes.

Sólo en el primer cuadro son alrededor de 250 comerciantes, pero en los diferentes sectores y giros en toda la ciudad serían más de mil los puesteros afectados; estos registran una baja en sus ingresos por ventas del 80 por ciento debido a la disminución de transeúntes, además demandaron a Coepris que pare su campaña para invitar a la ciudadanía a permanecer en sus casas.

"Si no nos van a dar una respuesta vamos a ir con el Gobierno del Estado, si no nos dan lo que queremos tendremos que ir a cualquier otra puerta para que nos ayuden porque no podemos dejar de trabajar porque dejamos de llevar el sustento a nuestras familias", fue el secretario del Ayuntamiento, José Luis Liceaga de León, quien recibió la comisión a quienes aseguró que estos podrán retornar a partir de este jueves a sus puestos de trabajo; pero al no haber alguna garantía por parte del Municipio ante las autoridades sanitarias estos acudieron al Gobierno del Estado con sus demandas.

"Nosotros somos comerciantes, vendemos taquitos, vendemos gorditas, vendemos flautas, muchos como ellos venden un producto nosotros vendemos otro producto; nosotros como comida nos golpea mucho, nos quedamos sin comer nosotros que tenemos familia", dijo Juan Antonio González Arellano.

´El gobierno debe velar por nuestro bienestar´

Al acudir a Palacio de Gobierno una comitiva de los giros de comida, frutas y verduras, electrónicos y ropa fue recibida en la Secretaría General de Gobierno, ante quienes plantearon sus necesidades, "somos comerciantes del primer cuadro de la ciudad y de otras partes, del Hospital General... de varios lugares, venimos a pedir un apoyo a quien corresponda ya sea al Gobierno Federal, estatal o municipal ya que como Gobierno ellos tienen la obligación de velar por el bienestar de los ciudadanos".

Javier Sánchez Morado, vendedor de alimentos, recalcó que los vendedores ambulantes son personas que viven al día por lo cual no cuentan con ahorros que les permitan estar sin trabajar por casi un mes; recordó que debido a la amenaza del coronavirus se implementan algunas medidas en los puestos como gel antibacterial y menos bancos en sus negocios como medida para la sana distancia.

"Nosotros no nos negamos a lo que nos marque la Secretaría de Salud, sabemos que estamos a un problema demasiado grande, tal vez el problema más grande que haya existido en México y estamos en la mejor disposición de acatar lo que nos marque la Secretaría de Salud, pero también necesitamos que el Gobierno nos apoye".