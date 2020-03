Demandan alto a la impunidad

Bajo el grito "Ni una más", "vivas las queremos", el Colectivo Reynosa Feminista encabezó la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, exigiendo un alto a la impunidad y a la violencia contra las féminas.

En la plaza principal cantaron, realizaron performance, obra de teatro y plasmaron en el piso diferentes consignas.

Ángela Corina Salazar, representante del Colectivo, comentó que la idea es visibilizar el movimiento y hablar de la violencia que día con día se sufre en el país, en el Estado y en Reynosa.

Por su parte Eva Reyes González, activista en Reynosa, quien acompañó en el evento, dijo que es importante que este tipo de movimientos siga adelante para unir ideas y esfuerzos.

PARO HISTÓRICO

Ante el paro nacional convocado para hoy lunes Un Día Sin Mujeres, Reyes González dijo que este 2020 es el año de las mujeres y se tiene que hacer cultura social.

Además, pidió que las mujeres en este día apoyen o no, pero que es importante que se dé la unión, estén de acuerdo o no.

"Estamos peor, ha sido un año catastrófico en cifras, no importa como opines nada más que no desgasten a las mujeres, si no estás de acuerdo con el paro no vayas y sigue trabajando, si quieres parar para, no opaquemos nada más", expresó Reyes González.

Este domingo además las autoridades municipales realizaron una caminata que inició en Plaza La República, aunque al principio hubo roses con el grupo de feministas, pero al final siguió la marcha bajo el grito "ni una más".

Además, legisladoras federales visitaron Reynosa y que forman parte de un colectivo que busca erradicar la violencia y discriminación contra la mujer.

Señalaron que buscan que se apruebe la ley general contra los feminicidios para que se homologuen las sanciones en todo el país, pero sobre todo para que se entienda que se mata por razones de género.

"Hay cerca de 200 mil carpetas que no se investigan y que tienen violencia previa, mujeres que han ido a denunciar a sus parejas que las acosan y las maltratan y que luego reclasifican los delitos, lamentablemente", afirmó Adriana Dávila Fernández, diputada federal.

Se informó que Reynosa ocupa el segundo lugar estatal en violencia familiar, además 200 mil denuncias a nivel nacional de violencia contra las mujeres y en enero 10 muertes diarias.