Demandan al gobierno por edificación de muro

Laredo, Tx.

Miembros de la Coalición No Wall en Laredo presentaron una demanda contra el gobierno federal para tratar de frenar la construcción del muro en esta parte del sur de Texas y realizaron además una protesta pacífica desde vehículos en marcha alrededor de la Corte Federal.

La demanda fue presentada por oficiales del gobierno del condado de Zapata donde las autoridades se niegan a dar permiso para que elementos federales entren a sus terrenos para hacer preparativos para construir el muro.

En la demanda también participan dueños de propiedades aledañas al río Bravo donde las autoridades federales pretenden construir el muro afectándoles sus terrenos. La demanda se presentó en la Corte Federal del Distrito Sur de Texas contra el Buró de Aduanas y Protección Fronteriza así como contra el Departamento de Seguridad Interna y contra el Presidente de Estados Unidos.

En apoyo a la demanda, los miembros de la Coalición No Border Wall de Laredo realizaron una protesta vehicular segura contra el COVID 19 pero muy llamativa, realizando recorridos alrededor de la Corte Federal.

Entre los que estuvieron en la protesta pacífica contra la construcción del muro se incluyó al Regidor Mercurio Martínez III, quien está en contra del muro por considerar que es ofensivo para la comunidad y un desperdicio de los fondos públicos.

"No estoy en contra de tener una frontera más segura pero esta no es la manera, podemos instalar una pared virtual con más tecnología y equipo, con más personal, un muro no es la solución", afirmó Martínez.