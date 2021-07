Demandan afectados apoyo de Infonavit

“Con esta es la tercera vez que vengo, yo vivo en este fraccionamiento desde el 2007, ya se había inundado dos ocasiones anteriores, una me respondieron y otra no, ahora vengo por tercera ocasión esperando que me hagan valer mi seguro”, dijo.

Explicó que las personas que están atendiendo en el interior del Infonavit, comentaron que después de iniciar el proceso, a más tardar en 15 días se estará visitando la casa afectada y en base a ello se estará determinando el grado de afectación y la aplicación del seguro.

“Pues a mi se me mojo todo, el agua nos subió casi un metro de altura, por lo que camas, refrigerador y otros aparatos quedaron bajo el agua, esperamos que las autoridades del Infonavit nos respondan”, dijo.

Mientras tanto más de 30 personas hicieron largas filas en las afueras del Infonavit en espera también de iniciar su tramite y hacer valer su seguro por desastres naturales a consecuencia de las inundaciones que se registraron en esta localidad.

En un inicio los mismos funcionarios del instituto no querían atender a la comunidad, sin embargo, debido a la presencia de algunos medios de comunicación es que atendieron a todos los que estaban en la fila.





El gerente del instituto afirmó que no había suficiente personal para atender a todos los presentes en ese momento, sin embargo, minutos más tarde aceptaron que todos iniciaran con su tramite de seguro.