Demandan acelerar envío de las vacunas

´´Se sabe por lo que publican los medios de difusión que son miles y miles y más miles de vacunados en otras partes de la república mexicana, pero aquí a la ciudad desafortunadamente no llega el antídoto y por tanto la gente mayor sigue estando expuesta a contraer el padecimiento y a tal vez hasta a morir´´, expresó.

"Tanto aquí como a nivel nacional, siguen muriendo cada vez más abuelitos porque no han recibido su respectiva dosis. La aplicación va muy despacio por lo que es urgente que el gobierno federal adquiera mayor cantidad de dosis y las haga llegar cuanto antes a la población de alto riesgo", dijo José Tiburcio Jasso, dirigente del Sindicato de Comerciantes en Pequeño y Artículos Varios.

"Reynosa es una ciudad empobrecida mucha gente no puede ir a Estados Unidos a aplicársela porque primeramente no los dejarían entrar a ese país con visa y luego, pues no tendrían dinero suficiente para comprar el biológico", señaló el líder.

"Nosotros aquí también tenemos personas de la tercera edad que quisiéramos que ya estuvieran protegidas y sin embargo, como los demás, también tenemos que esperar a que ´las autoridades se pongan las pilas´ y ordenen rapidez al envío de las vacunas antes de que siga muriendo más gente", apuntó finalmente Tiburcio Jasso.