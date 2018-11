Demandan a Trump por nombramiento de fiscal general interino

Washington DC, Estados Unidos.

Tres senadores del Comité Judicial de la Cámara Alta registraron este lunes la demanda en una Corte Federal de Washington, ante la cual solicitaron que Whitaker sea depuesto de sus funciones al carecer su nombramiento de sustento legal.



Según el texto, la llegada del nuevo funcionario viola las regulaciones existentes por no haber sido confirmado antes por el Senado y porque el sustituto interino tras la salida del ya ex Fiscal General Jeff Sessions debería haber sido el Vicefiscal General, Rod Rosenstein, criticado por el Mandatario.



Este lunes, el Ejecutivo estadounidense defendió que la llegada de Whitaker se enmarca dentro de los márgenes constitucionales y que cuenta con numerosos precedentes a lo largo de la historia, señaló en un comunicado la portavoz del Departamento de Justicia, Kerri Kupec.



"Hay más de 160 ejemplos en la historia estadounidense en los que alguien que no ha sido confirmado por el Senado ejerció de manera temporal los deberes de un cargo que requiere confirmación del Senado. Insinuar otra cosa es ignorar siglos de práctica y precedente", señaló el vocero.



La declaración del Gobierno se produjo en respuesta a un caso contra Jeff Sessions, en el que los demandantes consideraron que tras la salida de este, su sustituto interino debía ser de forma automática Rosenstein, y no Whitaker.

Los demandantes expusieron este argumento ante el Tribunal Supremo para solicitar que se sustituyera al representante del Gobierno en la causa.



"El demandante respetuosamente insta a esta corte a sustituir a Rod Rosenstein en su función oficial como Fiscal General interino por Jefferson B. Sessions III, quien dimitió (a petición de Trump) el 7 de noviembre", relata una moción registrada el pasado viernes ante el alto tribunal.



"De hecho -prosigue el escrito- el señor Rosenstein, como el Vicefiscal General confirmado por el Senado, automáticamente se incorporó al rol de Fiscal General interino", añadió.



El texto enfatiza que el nombramiento de Whitaker vulnera la Constitución del país y que es necesario que el Supremo determine si es o no válido para establecer una base para futuros casos.



El pasado 7 de noviembre, un día después de las elecciones legislativas, el Gobierno anunció la salida del entonces Fiscal General, sobre la que se especuló meses antes debido a las críticas del Presidente en su contra en relación a la investigación de la trama rusa, y el nombramiento de Whitaker como su sustituto interino.