Demandan a ambulantes se retiren a sus viviendas

"No estamos usando ningún método para obligarles a que se retiren, sólo es invitación, se les dice que se vayan a sus casas, con el mismo perifoneo que usamos para la población". Iliana Magallón Elizondo, Secretaria Seguridad Pública Reynosa.

Las labores de perifoneo e invitaciones para resguardarse en casa, que hasta hace un par de días sólo iban dirigidas a la población de Reynosa en general, ayer se centraron en los ambulantes, que a raíz de la nueva normalidad y de los decretos emitidos por el Gobierno del Estado habían comenzado a retomar sus ventas.

Al respecto, Iliana Magallón Elizondo, secretaria de Seguridad Pública municipal, indicó: "Son solo labores de invitación, al igual que como lo hacemos con la sociedad, nos preocupa que el coronavirus siga creciendo, hemos tenido días complicados, a nivel nacional se registraron más de mil muertes en unas horas, entonces hacemos esta labor bajo la premisa de prevenir contagios".

En la zona centro fueron visibles cuadrillas de esta dependencia, acompañadas por elementos de Protección Civil.

Pese a que a través de redes sociales, diversos ambulantes garantizaron que se les brindó un periodo limite para su retiro, de lo contrario enfrentarían apercibimientos, Magallón Elizondo, insistió en que estás practicas no se desarrollaron, y afirmó que no existe ninguna orden para colocar multas, hacer decomisos u obligarlos. "No estamos usando ningún método para obligarles a que se retiren, solo es invitación, se les dice que se vayan a sus casas, con el mismo perifoneo que usamos para la población, no lo hemos cambiado, para los que se niegan no hay ningún protocolo.

El decreto del gobierno estatal coloca a los puestos ambulantes dentro de la categoría de puestos fijos y semifijos, a quienes se les permitió abrir de forma parcial desde el pasado 1 de junio, aunque para ello deben cumplir con una constancia emitida por la Secretaría de Salud y la Comisión Estatal Contra Riesgos Sanitarios (Coepris).