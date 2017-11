Demanda Microsoft a EUA por fin de DACA

Washington DC, Estados Unidos.- La Universidad de Princeton y la empresa tecnológica Microsoft demandaron a la Administración de Donald Trump en un intento por salvar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia que permitía a los llamados dreamers permanecer en Estados Unidos y tener empleos legalmente al cumplir ciertos requisitos.

El gigante tecnológico y la universidad, junto a una de sus estudiantes, presentaron una demanda contra el fin del programa alegando que el despido lesiona a cada uno de ellos.



"Princeton y Microsoft también se han beneficiado y han dependido de DACA" indica el texto.



"La universidad ha admitido y registrado a al menos 21 dreamers quienes han dependido de las promesas del Gobierno con respecto a DACA, y 15 beneficiarios de DACA están actualmente inscritos como estudiantes de pregrado".



Los demandantes afirman que la decisión contra la ley violó la Ley de Procedimiento Administrativo federal, que ordena la derogación de las reglamentaciones gubernamentales sea procedida de un aviso público y una oportunidad para hacer comentarios.



Por ello, los demandantes consideran que el proceso fue arbitrario y caprichoso, según la denuncia.



El programa DACA le permitió a aquellos jóvenes llevados ilegalmente a Estados Unidos solicitar permisos para permanecer y trabajar legalmente siempre que no tuvieran antecedentes penales graves y fueran estudiantes, aunque esto no les proporcionaría un camino a obtener la ciudadanía.



"Los dreamers han mantenido su parte del trato, pero no podemos decir lo mismo del Gobierno", indica la denuncia.



Anteriormente, grandes empresas estadounidenses se han pronunciado contra el fin de DACA.



Una coalición conformada por Microsoft, IBM, Facebook, Google, Apple, Cisco, Intel, Uber, Lyft, Airbnb, Spotify, Under Armour, Chobani, Marriott, Hilton, Ikea, entre otras.