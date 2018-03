Demandado por acoso y hostigamiento

El conductor, conocido por dar una ganadora errónea en Miss Universo, es acusado de acoso y hostigamiento.

Essie Berry entabló una demanda por acoso, hostigamiento, violación de derechos civiles e intimidación en contra de Steve Harvey, según documentos obtenidos por el portal Radar Online.

La demanda, interpuesta en la Corte Superior de Los Ángeles el 8 de marzo, explica que Berry invitó a su programa Widow, Wives and Ex Celebrity Wives (Viudas, Esposas y Ex de Celebridades) a Mary Vaughn, ex esposa de Harvey.

INTIMIDADA

Desde ese momento, Berry asegura que recibió intimidaciones y hasta amenazas de muerte de parte de Harvey para que no continuara con el programa.

Incluso dice que algunas ocasiones fue seguida a casa de sus familiares, pues Harvey estaba determinado a evitar que su vida marital con Vaughn saliera a la luz.

Cabe recordar que Vaughn se divorció de Harvey con una demanda por 60 millones de dólares acusándolo de torturarla.

Ahora, Berry pide 5 millones de dólares como compensación por los daños sicológicos y una disculpa pública de parte de Harvey.