Demanda Trevor Noah a doctor por negligencia en su cirugía

El famoso presentador Trevor Noah demandó al Hospital for Special Surgery, así como al doctor Riley J. Williams, por ser "negligentes" durante una operación a la que se sometió en noviembre de 2020.

La estrella de The Daily Show alega que el cirujano ortopédico y el nosocomio fueron "negligentes al no tratar y cuidar de (él) de manera cuidadosa y hábil", de acuerdo con documentos judiciales presentados en el Tribunal Supremo de Nueva York obtenidos por Page Six.