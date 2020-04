Demanda Sindicato parar la producción

Exhortan a todas las maquiladoras no esenciales que operan en Reynosa que cierren sus puertas durante el tiempo que durará la contingencia sanitaria, para no poner en peligro la vida de los trabajadores por contagio del Covid-19. Autoridades de Coepris deben proceder a cerrarlas y si es preciso se use la fuerza pública, es la postura del Siamarm.

"Creemos que el 80 por ciento de esa clase de fuentes de empleo terminarán paradas por la emergencia sanitaria. Resulta innecesario que los obreros sindicalizados o de confianza sigan corriendo el riesgo de contraer la pandémica enfermedad", dijo Byron Cavazos, secretario general adjunto en Siamarm.

Lamentamos, agregó, que todavía varias de ellas mantengan la actividad por lo que sería bueno que las autoridades de la Secretaría de Salud se constituyan en ellas para que les pidan que cierren sus puertas.

"No hay que olvidar que la vida de los trabajadores no tiene precio en tanto que las pérdidas que sufra la industria un día habrán de recuperarse pero la vida de los empleados, nunca", indicó el segundo de abordo en el Sindicato Autónomo de Operarios en Maquiladoras de la República Mexicana.

Sólo podrán trabajar las de alimentos, las médicas, de comunicaciones y otras más incluidas en un documento emitido por la Secretaría del Trabajo

"Lo mejor es que todos nos vayamos a nuestras casas y que sepa la gente que esto no son vacaciones, que estén resguardados y eviten salir de ellas", señaló Byron Cavazos.

"Así nos vamos a evitar muchos dolores de cabeza, muchas lágrimas y tal vez más fallecimientos", dijo.

"Por ello decimos que no vale la pena arriesgar la vida de los empleados ya sean sindicalizados o de confianza", concluyó.