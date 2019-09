Demanda patrocinador al Liverpool

Liverpool, Inglaterra.

New Balance, quien provee de equipaciones al Liverpool, termina su contrato con el club inglés a finales de esta temporada, tras lo que el conjunto inglés estaría cerca de firmar un nuevo acuerdo con Nike.



Sin embargo, New Balance reclama que en el contrato figura una opción para igualar cualquier oferta de Nike y continuar como patrocinador, algo que, según la marca, no se ha tenido en cuenta.



"Estamos expectantes de continuar nuestro patrocinio con el Liverpool y renovar el acuerdo en 2020. En línea con nuestro actual contrato, hemos igualado la oferta de Nike", explicó New Balance en un comunicado remitido al medio The Athletic.



El acuerdo que actualmente mantiene el Liverpool con New Balance se eleva hasta lo 45 millones de libras (50 millones de euros), mientras que Nike estaría ofreciendo cerca de 70 millones (77 millones de euros) para convertirse en patrocinador oficial del campeón de Europa.