Demanda le respeten el precio de etiqueta

Una ciudadana reportó que en un centro comercial no le quisieron respetar los precios de la carne, por lo que acudió ante las autoridades de la Procuraduría Federal del Consumidor para que le hagan valer el precio que tenía el producto.

Afirmó que fue el martes cuando acudió al sitio para realizar las compras de la semana, y al llegar al área de carnes y llevar los cortes para la comida, se percató que tenía precios muy baratos, por lo que los echó al carrito.

"Estaban dos charolas de carne, una como fajita de puerco que estaba a .89 y otra como carne molida como .01 pero era un trozo de carne; llegamos al área de cajas y la chava las escanea y pasan, pero en ese momento le habla a su supervisora y le dice que están pasando a centavos la carne y la supervisora me retira las charolas de carne y me dice que no me las puede vender así, porque es un error de etiquetado, pero yo las etiqueté, así están en el mostrador a la venta y me tienes que respetar el precio", dijo la ciudadana, quien prefirió omitir su nombre.

Comentó que la supervisora le dijo que si ese precio estuviera en los cartelones, se le respetaría el precio, pero venía en le etiqueta, por lo que la trabajadora se dio la media vuelta y se llevó la carne.

"Ya no me las pude llevar, pero llegando a mi casa porque yo ya había tomado fotos de las charolas porque es de esperarse que no te respeten los precios, mandé la foto y escribí a Profeco y me dicen que con el ticket de cancelado para ver la manera y que me respeten el precio", expresó.

Aunque no ha podido acudir formalmente a Profeco, explicó que lo hará para que la cadena comercial le respete el precio que tenía marcado el producto, ya que no fue su culpa, sino de la empresa.

LA PRUEBA. Tiene el ticket de que le cancelaron la compra.