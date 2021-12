Demanda justicia víctima de policías

Lo anterior ocurrió el pasado 3 de mayo, situación que le ha impedido trabajar pues está postrado en una silla de ruedas, motivo por el cual le impide mantener a su esposa y tres pequeños hijos, de 2, 5 y 7 años de edad.

Señaló que desde que fue baleado y golpeado por los Policías Estatales, ha vivido en un verdadero calvario pues recibió un impacto de bala de grueso calibre en una de sus piernas y después un elemento lo golpeó a puntapies.

El hecho lo denunció ante la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, sin embargo han omitido proceder a la reparación del daño.

Asimismo se denunció ante la Fiscalía General de Justicia del Estado sin embargo dicho procedimiento se encuentra estancado.

"Yo no tengo recursos, fui a Victoria y no me solucionaron nada, pedí prestado 3 mil pesos para ir y ellos (SSPE) no me quieren reparar el daño".

Refirió que cuando fue detenido por los elementos, ya herido lo trasladaron bajo arresto y tuvo que pagar 4 mil pesos de multa.

Dijo que su salud se ha ido deteriorando, al grado que espera su cuarta operación en el Hospital General "Carlos Canseco", en donde también ha tenido problemas para poder sus cirugías.

Recordó que el 3 de Mayo, él había acudido a un cajero automático en donde sacó dinero y se enfiló hacia un expendio de agua purificada, siendo en ese lapso que los oficiales a bordo de una patrulla le marcaron el alto apuntando con sus armas, lo que generó temor y emprendió la huida en su vehículo.

Uno de los oficiales accionó su arma y una bala impactó en su pierna; su acompañante le dijo que se detuviera y al hacerlo, los Policías se avalanzaron sobre ellos.

José Antonio refiere que él recibió puntapies en cuerpo, así como en la.oierna izquierdo en donde recibió el impacto de bala.

Los hechos ocurrieron en la calle Tercera Avenida de la colonia Candelario Garza.

Por último exigió a las autoridades estatales a darle una solución a su situación, pues la Secretaria de Seguridad Pública se negó a resarcir el daño ocasionado.