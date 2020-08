Demanda IP nuevo enfoque

Necesitamos que los créditos vengan con unas tasas preferenciales de ayuda porque de no ser así puede ser un balazo en el pie para los empresarios, lejos de ayudarlos los puede perjudicar más José Alejandro Montoya Lozano, consejero de la Canaco Victoria

Cd. Victoria, Tam.- Ante la prórroga de una semana más a las medidas preventivas contra el Covid-19 en Tamaulipas, comerciantes emplazaron a las autoridades estatales para que busquen un nuevo enfoque que no afecte a las actividades económicas, ya que, desde el inicio de la pandemia se registró una caída de hasta el 10 por ciento del Producto Interno Bruto a nivel nacional.

"Hace falta poder estar en pláticas tanto la secretaria de Salud junto con el secretario de Desarrollo Económico con la Cámara, con los negocios que no solamente están afiliados a las cámaras sino del comercio en general, los formales y los informales, para buscar un mecanismo que no asfixie y no siga contractuando la economía local", informó el consejero de la Cámara Nacional de Comercio en Ciudad Victoria, José Alejandro Montoya Lozano.

El comerciante local recalcó que durante cada mes de la pandemia se registró una pérdida de dos puntos porcentuales del PIB, lo cual a cinco meses de las medidas restrictivas a casi todas las actividades económicas se cuenta con una pérdida de 10 puntos por lo que a medida en que se prolongue la fase de Alto Riesgo de Contagio más grande será el impacto para la economía local.

"Hay estudios que nos indican que por cada mes de pandemia que se ha presentado ha habido una recesión de alrededor del dos y tres por ciento mensual del PIB, si esto continúa... en el período que va se calcula que estamos entre el seis y el 10 por ciento del PIB que ha afectado al comercio", reiteró el expresidente municipal provisional de esta localidad. "Mientras más se alargue el período mayor va a ser el embate, la ola que nos va a golpear más fuerte".

En ese sentido, hizo un llamado a la Banca Comercial para el Desarrollo para que abra líneas de financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES) con tasas preferenciales a las que fueron presentadas en meses pasados con intereses del 13 por ciento.

"Necesitamos que los créditos vengan con unas tasas preferenciales de ayuda porque de no ser así puede ser un balazo en el pie para los empresarios, lejos de ayudarlos los puede perjudicar más", advirtió.