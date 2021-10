Demanda gobernador CDV más presupuesto federal

El gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca se pronunció una vez más porque diputados federales asignen mayores recursos para Tamaulipas dentro del Presupuesto de Egresos 2022 acordes, dijo, con los aportes que la entidad hace a la Federación vía pago de impuestos, los cuales, deberán de ser etiquetados en áreas como campo, infraestructura carretera y salud.

"El tema del presupuesto es clave y fundamental, lo hemos externado, platicado, confiamos en que ahora sí los diputados federales tomen a bien etiquetar recursos para obras, infraestructura carretera del estado; lo dije de una manera muy respetuosa, que no me agarren de pretexto a mí – al gobernador del Estado –, no estamos pidiendo dinero etiquetado para el gobierno estatal, estamos pidiendo recursos para la Comisión Nacional del Agua, la CNA, para que venga etiquetado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para la ampliación y modernización pero sobre todo el mantenimiento de nuestras carreteras".