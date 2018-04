Demanda por extorsión

Richard Gere fue víctima de una extorsión por parte de una pequeña compañía productora que intentó quitarle medio millón de dólares, informó TMZ.

El actor explica, en una demanda, que firmó un acuerdo con la empresa Random Acts Entertainment, en diciembre del 2009, para desarrollar una película basada en el libro "Bones of the Master: A Buddhist Monk´s Search for the Lost Heart of China", de George Crane.

PRUEBAS

De acuerdo a los documentos, obtenidos por el medio especializado, Gere sería productor, director y protagonista del filme, cuyo guión estaría a cargo de la empresa.

Random Acts le pidió 17 mil 500 dólares al histrión para comprar los derechos del libro, dinero que nunca le fue devuelto.

De cualquier manera Gere decidió seguir con el proyecto, pero la compañía hizo un guión que él consideró inadecuado.

NO SE DEJA

Entonces Random Acts le solicitó a Gere que él escribiera el guión o que les pagara 500 mil dólares, acto que la estrella de Mujer Bonita consideró un intento de extorsión.

Con la demanda el actor pide que se le devuelvan los 17 mil 500 dólares que pagó por el guión y que un juez ordene que a él le pertenecen los derechos del libro.

Random Acts no ha dado declaraciones al respecto.





El motivo de la querella

El actor explica, en una demanda, que firmó un acuerdo con la empresa Random Acts Entertainment, en diciembre del 2009, para desarrollar una película basada en el libro "Bones of the Master: A Buddhist Monk´s Search for the Lost Heart of China", de George Crane, pero los acuerdos no llegaron a buen fin.