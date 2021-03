Demanda el SNTSA descongelar plazas

Cd. Victoria, Tam.- Dirigentes de la Sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud -SNTSA- se manifestaron en oficinas centrales de la Secretaría de Salud de Tamaulipas para denunciar, de nueva cuenta, que se cuenta con más de 600 plazas congeladas en las diferentes unidades de trabajo de todo el estado.

"Hubo una convocatoria para los secretarios generales, delegados sindicales, y sub seccionales con la idea de pedirles su autorización para que de una manera pacífica hagamos presencia en la Secretaría de Salud para solicitar una mesa de trabajo que nos lleve a solventar la problemática que hemos tenido en estos meses", indicó el secretario seccional, Adolfo Sierra Medina, "lo nuestro se deriva a que no hemos sido atendidos, no hemos sido escuchados por la secretaria de Salud por lo que tiene que ver o solventar la problemática de la base trabajadora".