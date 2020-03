Demanda El Diario de Juárez a Corral

Ciudad Juárez.

El presidente y director general del corporativo El Diario, Osvaldo Rodríguez Borunda, demandó al gobernador Javier Corral Jurado por amenazas, hostigamiento y discriminación, además de ataques a la libertad de prensa y al derecho a la información.

El recurso fue interpuesto ante la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito en Ciudad Juárez.

En dicha demanda se exige el cese inmediato de la violación flagrante a derechos humanos, a través del amparo indirecto.

El mandatario estatal es denunciado por las declaraciones en las cuales "amenaza, hostiga y trata de intimidar el ejercicio periodístico", con criterios "que constituyen abusos directos e indirectos", de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

La autoridad responsable siendo Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua y como tal la primera autoridad política en el Estado... debe estar expuesta a un control mucho más riguroso de sus actividades que cualquier particular... y contrario a ello se ha dedicado a denostar y a realizar condicionamientos previos inaceptables para la libertad de expresión", establece la demanda.

Los actos reclamados lo constituyen las violaciones a las garantías del gobernado establecidas en los artículos 1, 6 y 7 constitucionales, así como a las consagradas en la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José, Costa Rica.

"Lo que quiero decir es que ya las cosas llegaron a un nivel de exceso desde hace tiempo", manifestó textualmente.

Incluso acusó que "una de las tácticas además de la extorsión de Osvaldo Rodríguez Borunda es luego hacerse víctima (risas), luego decir que atentan contra la libertad de expresión, amenazan a la libertad de información...".

Todo ello por la información publicada donde se pone en duda la legalidad de la adquisición de un terreno contiguo a la casa de Corral Jurado.

Amenazas

El pasado 10 de febrero, sobre otro incidente publicado por El Diario relativo a las amenazas proferidas a un reportero por su escolta, el gobernador insiste en sus amenazas, en conferencia de prensa.

Dijo textualmente: "El Diario, ya no saben qué inventar, cuentan muchas mentiras, ya no tienen escrúpulos, ya no respetan ni a sí mismos en las mentiras que cuentan", y agrega: "adelanto que se van a poner peor, ¿eh?".

"Hay que tener mucho cuidado de lo que dicen, no les crean, han perdido todo prestigio, toda credibilidad, ya la gente dice ´ya chole´ con El Diario; hoy cuentan otra mentirota", externó el gobernador.

Rechaza contestar

Catorce días después, en otra conferencia de prensa, Corral se negó a dar respuesta a El Diario. "Yo me voy a ahorrar en esta ocasión las respuestas, porque pues ya es lo mismo, otra vez y siempre... Usted tiene derecho a preguntar y yo tengo también el derecho a no ser parte de la estrategia de El Diario de manipulación, de contar tantas mentiras", dijo.

Añadió: "Es que cuando se conduzcan con la verdad, profesionalismo, entonces lo haremos, pero mientras no, no tienen de mi parte ninguna consideración esas campañas de mentiras y difamación de El Diario, entonces, es mi derecho, a El Diario no le respondo... No voy a caer en esa dinámica, no tienen mi respeto, punto. No tengo ninguna obligación de responder sus mentiras a El Diario", insistió.

Todas las declaraciones se encuentran documentadas dentro del juicio de garantías interpuesto.