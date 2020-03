Demanda de colonos por mayor seguridad

Estamos buscando seguridad para todos, vivimos en una zona con muchas brechas, estamos olvidados, somos objetos de robos, de asaltos". Virginia Rodríguez, manifestante

Con pancartas donde se leían frases como "Queremos a la Guardia Nacional", "Pedimos casetas", entre otras frases alusivas a un reforzamiento en materia de seguridad, habitantes de las colonias Vamos Tamaulipas, El Campanario y otras cercanas a la Avenida Puente Pharr se manifestaron ayer frente a Presidencia Municipal.

Las demandas fueron expuestas por Virginia Rodríguez, encargada de la mesa directiva de una primaria en el sector. "Estamos buscando seguridad para todos, vivimos en una zona con muchas brechas, estamos olvidados, somos objetos de robos, de asaltos, nos quitan nuestras pertenencias, sin importar la hora del día, solo pedimos paz, queremos decir todo por lo que estamos pasando".

El contingente conformado por alrededor de 40 personas arribó antes de medio día por lo que fueron atendidos por personal gubernamental, en un dialogo que se prolongó por más de media hora, aunque los inconformes consideraron que la respuesta no fue favorable. "No se comprometieron a nada, se excusaron diciendo que a ellos no les toca la seguridad, que lo que pueden hacer es meter un oficio con nuestras demandas para que las reciba el gobierno federal o del estado, es triste que nos digan eso porque venimos familias, padres que temen por el bienestar de sus hijos".

Luego de la reunión optaron por retirarse a las instalaciones de la Octava Región Militar. "Vamos a ir allá con los militares, esperando que nos hagan caso, sabemos que llegaron elementos de la Guardia Nacional, nosotros queremos que los manden a nuestras colonias", recalcó Rodríguez.