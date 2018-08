Demanda Coudet a Xolos ante la FIFA

Ciudad de México

Los problemas en la Liga MX no paran y ahora es Xolos el que fue demandado por el técnico argentino Eduardo Coudet.

El "Chacho" interpuso una demanda al Tijuana ante la FIFA por el incumplimiento en el pago de su finiquito, que asciende a una cantidad de 300 mil dólares más intereses, informó Súper Deportivo del Diario AM de León.

"El 'Chacho' demandó a Xolos ante la FIFA el 18 de junio debido a que dice que le pagaron sólo tres de los seis meses que se habían acordado como rescisión por interrumpir su contrato", explicó la publicación.

"Tijuana aduce que le abonó eso debido a que, una vez que consiguió trabajo en Racing de su país, no correspondía cancelar el monto restante. No obstante, los abogados de Coudet aseguran que eso no figuraba en el finiquito del vínculo y por eso reclama 300 mil dólares más los intereses correspondientes".

El monto final deberá ser definido por la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA.

Coudet llegó para el Apertura 2017 pero poco antes del final del torneo dejó al equipo tijuanense para enrolarse con el Racing.