Demanda colectivo apoyo de Municipio

Cd. Victoria, Tam.- Por enésima ocasión, el Colectivo de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas sostuvo una reunión de trabajo con el Ayuntamiento de Victoria en donde se acordó la atención que habrán de obtener como lo marca la Ley Estatal de Atención a Víctimas para este ente de gobierno, sin embargo, no se cuenta con una fecha para ello.

Hace apenas dos semanas, integrantes del Colectivo bloquearon brevemente la circulación por la avenida Francisco I. Madero (calle 17), frente a la Presidencia Municipal, como manera de presión para sostener una reunión con el alcalde Eduardo Abraham Gattás Báez y exigirle de nueva cuenta el cumplimiento de su promesa de campaña para la atención a víctimas del delito, en aquella ocasión se acordó dar cumplimiento a dicha demanda, pero sin establecer una fecha perentoria para ello.

"Si eso se suma a los compromisos que hizo el alcalde qué mejor, que se pueda hacer, por lo menos él nos dijo que sí y por eso queremos que se haga... es una de nuestras demandas y pedimos el cumplimiento", Gutiérrez Riestra mencionó que se continuará demandando al Municipio la apertura de una oficina dedicada para la atención de las víctimas del delito, "esa demanda nuestra es una bandera de lucha, y vamos a luchar por todos los medios posibles, pacíficos, para que se cumpla... queremos respuesta, pero vamos a procurar que todo sea pacífico dentro de la ley".

Tan sólo el Colectivo de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas reúne a 150 familias, sin embargo, existen otros colectivos y personas no agremiadas en esta capital que demandan atención de todos los niveles de Gobierno, "la mayor parte de los asuntos que se comprometieron con el Colectivo – en una gran parte – no han sido atendidos... sí nos escuchan, pero no nos resuelven, queremos que abran un área de atención para las víctimas".