Demanda Canaco no castigar al comercio

Cd. Victoria, Tam.- Empresarios del sector comercio pidieron a las autoridades sanitarias no volver atrás en las medidas de reactivación económica tras el repunte en contagios de Covid-19 del último mes, adelantaron que retomarán las campañas de promoción como el uso de la mascarilla y gel antibacterial, así como redoblarán los protocolos sanitarios en establecimientos comerciales.

“Es preocupante, pero estamos trabajando de manera muy cercana con la autoridad sanitaria, creo que el problema no está en los comercios, el problema de los contagios masivos o el aumento en los contagios no se dio dentro de los comercios”, indicó el presidente Canaco en la localidad, Eduardo Salman Orozco, “hemos estado muy en contacto con la autoridad sanitaria porque tenemos que hacer equipo, nos queda claro que la autoridad no puede hacer todo y necesitamos todos poner nuestro granito”.