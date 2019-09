Demanda a Forever 21

Ciudad de México.- Ariana Grande demandó a Forever 21 por 10 millones de dólares, acusando a la minorista de ropa y a la compañía de belleza Riley Rose de aprovecharse de su fama e influencia para vender sus productos.

La cantante acusó a las empresas de apropiarse indebidamente de su nombre, imagen y música para una campaña en redes sociales a principios de este año.

La intérprete de "Thank U Next" describió que esto sucedió luego de que en febrero fracasaran negociaciones para crear una campaña de marketing conjunta porque la marca no le pagaría lo suficiente.

Según documentos legales, Forever 21 y Riley Rose se apropiaron indebidamente de al menos 30 imágenes y videos, incluso utilizando el audio y las letras de su reciente sencillo "7 Rings" y presentando a una modelo muy parecida a ella.

La demanda fue presentada en una corte federal de Los Ángeles y busca compensación de daños por infringir derechos de autor y marca registrada, falso respaldo y por violar su derecho a la publicidad.