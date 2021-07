Demanda a empresa de mariguana

La valla publicitaria, como se ve en una fotografía de la demanda, coloca al polémico Borat levantando el pulgar y exclamando: "¡Es increíble!"

"Mediante el uso de la valla publicitaria, los acusados han transmitido falsamente al público que el Sr. Baron Cohen ha respaldado sus productos y está afiliado a su negocio", escribió el abogado David Condon en la demanda. "Por el contrario, el Sr. Baron Cohen nunca ha consumido cannabis en su vida. Nunca participaría en una campaña publicitaria de cannabis, por ninguna cantidad de dinero".

"El Sr. Baron Cohen ha rechazado innumerables oportunidades de licenciar su nombre y/o imagen para publicidad comercial en los Estados Unidos. Él cree que tal publicidad debilitaría su credibilidad como actor y como un activista social serio", se agrega en la demanda.

De acuerdo con los documentos, el también escritor y cineasta, así como su compañía, Please You Can Touch, nunca han permitido que Borat se use para publicidad o marketing de ningún producto o servicio.

El equipo legal de Cohen dijo que Solar Therapeutics "se arriesgó" al usar una imagen del personaje bajo el supuesto de que este nunca vería el anuncio. La demanda también afirma que Cohen es "muy protector" de su imagen.

EN CONTRA DE CONSUMO DE CANNABIS

Otra razón por la que el ganador del Globo de Oro no quiere que su imagen aparezca en este tipo de publicidad en específico es porque no está de acuerdo con el consumo de cannabis.

"Con su personaje de ´Ali G´, interpretado por Baron Cohen en la serie de televisión de HBO Da Ali G Show, Baron Cohen ha pasado gran parte de su carrera burlándose de la cultura ´de marihuana´, la cual los acusados parecen celebrar abiertamente ", señala la denuncia.

"El Sr. Baron Cohen nació en una familia judía ortodoxa, y está orgulloso de su herencia cultural. No desea involucrarse en la acalorada controversia entre la comunidad judía ortodoxa sobre si el cannabis se puede utilizar según las tradiciones, costumbres y reglas judías. El cannabis sigue siendo un producto controvertido que el Sr. Baron Cohen no tiene ningún interés en respaldar, promover o publicitar.

Después de que el equipo legal de Cohen enviara una carta a Solar Therapeutics, la compañía reveló que la valla publicitaria había sido retirada, pero se negó a pagarle a Cohen, según The Hollywood Reporter.

BUSCA COMPENSACIÓN

El comediante ahora busca compensación por valor de mercado, daños estatutarios triples y daños punitivos y de otro tipo y se estima en un monto total de al menos 9 millones de dólares, según la demanda.