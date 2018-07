Delinea AMLO su plan de gobierno

Ciudad de México

Ante diputados y senadores electos de la coalición Juntos Haremos Historia, el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador adelantó lo que será la lista de 13 prioridades legislativas que enviará a la próxima Legislatura entre las que destacan la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, revocar Leyes de la reforma educativa; elevar a delitos graves los casos de corrupción, robo de combustibles y fraude electoral.

En reunión a puerta cerrada, el tabasqueño indicó que entre sus primeras iniciativas será Ley Reglamentaria sobre salarios máximos.

Así como la eliminación de fueros y privilegios para el Presidente, Gobernadores y Legisladores; el Presupuesto y Ley de Ingresos 2019; una reforma a la Ley Orgánica Administración Pública para trasladar el Estado Mayor Presidencial a la Secretaría de la Defensa Nacional.

El planteamiento, que incluye también la disminución a la mitad del gasto en publicidad oficial, tiene como base la aplicación de su proyecto de "austeridad republicana", para lo cual se echarían atrás algunas reformas y decretos aprobados en este sexenio y se realizarían modificaciones a la ley para crear nuevas dependencias federales, como la Secretaría de Seguridad Pública.

De manera particular, López Obrador se refirió al paquete de reformas para hacerle frente a la corrupción, el robo de combustible y el fraude electoral en cualquiera de sus modalidades que, dijo, deben ser considerados delitos graves sin derecho a fianza.

Dentro de las primeras modificaciones legales que propondrá para su discusión en el poder Legislativo destaca la relativa al salario de los funcionarios, para que ninguno de ellos gane más que el presidente de la República.

Y, si bien no dio cifras, indicó que el salario del representante del Poder Ejecutivo será menos de la mitad de lo que actualmente recibe el presidente Enrique Peña Nieto, sin contar compensaciones.

También pidió que se establezca un mecanismo de consulta de revocación del mandato, con modificaciones al artículo 108, para que el presidente en turno pueda ser juzgado por delitos de violación a las libertades electorales y corrupción.

López Obrador se pronunció por ajustar la estructura administrativa del gobierno "lo que implicará fusionar áreas, eliminar subsecretarías, direcciones y otros organismos, así como reagrupar a servidores públicos sindicalizados".

´No vayan a salir con sus tonterías´

En una reunión privada, el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador pidió a gobernadores, diputados locales y alcaldes electos por la coalición Morena-PES-PT, no salir con tonterías cuando ocupen sus administraciones, porque la gente se los va a reprochar.

"No vayan a salir con sus tonterías porque la gente se los va a reprochar. No estén pensando que es el pueblo sumiso, callado, manipulado de antes, no se equivoquen, es un pueblo muy politizado, lo demostró el primero de julio. La gente va a estar pendiente de todo lo que hagamos, inclusive hasta nuestro comportamiento´´, dijo.

El virtual presidente electo exigió no hacer política con el viejo molde de la política tradicional, toda vez que ´´ese molde se rompió el primero de julio, la gente ya no quiere a los corruptos, falsos, mentirosos que no quieren al pueblo´´.