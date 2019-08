Delincuentes se han infiltrado en autodefensas Hipólito Mora

México, 23 Ago

Hipólito Mora, exlíder del grupo de autodefensa de La Ruana, Michoacán, aseguró que los delincuentes se han infiltrado en las agrupaciones civiles armadas de ese estado, por lo que criticó cualquier intento del gobierno federal por dialogar con ellos.

"Si alguien sabe de las autodefensas soy yo, yo fundé el primer grupo, y se puede oír mal que lo diga yo, pero los grupos de autodefensas están muchos con la delincuencia organizada, entonces no es buena idea dialogar con ellos", señaló en entrevista telefónica con Notimex.

El martes pasado se difundió un video en el que la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, reveló que el gobierno ha dialogado con grupos que quieren "deponer las armas" en varios estados del país.

Enseguida se estableció que el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, es quien se ha reunido con grupos de autodefensa. Sin embargo, el jueves en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador desacreditó los encuentros y aseguró que en la reunión de seguridad de ese día se concluyó que esto no es legal.

El miércoles, Peralta acudió al municipio de La Huacana y colocó la primera piedra del Parque Agroindustrial, en compañía de José Manuel Mireles, quien también se asume como fundador de grupos de autodefensa en Michoacán y actualmente es subdelegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

En ese contexto, el funcionario también dialogó con autodefensas para deponer las armas.

Empero, el presidente dijo que Ricardo Peralta participó por invitación y acotó: "ya se habló del asunto en el gabinete de seguridad y se le ha pedido que se ajuste a lo que establece la Constitución y las leyes".

Hipólito Mora coincide totalmente con el presidente López Obrador, ya que las autodefensas, dijo, desviaron sus propósitos por el alto grado de infiltración de la delincuencia organizada.

El también productor de limón en la Ruana, municipio Felipe Carrillo Puerto, Michoacán, recordó que los grupos de autodefensa comunitaria surgieron por la violencia y terror que impusieron "Los Caballeros Templarios" y la inacción de los gobiernos federal, estatal y local.

"Qué paso allá a principios del año 2013, pues que llegaban a tu casa y te amenazaban a ti, lo mismo a los curas, a los productores. Qué pasó, que ´Los Caballeros Templarios´ dominaban todo, eran jueces, tenían gente en el Ministerio Público, ajusticiaban desde pleitos de matrimonio y hasta se metieron a las empacadores para decidir el precio de todos los productos.

"Por eso yo convoqué y me siguió mucha gente, por eso tuvimos que tomar las armas, porque aterrorizaban a toda la gente, cometían muchos crímenes y tuvimos que hacerles frente, y pues sí, se derramó sangre, hubo muchas bajas, nunca las conté, para que te hecho mentiras", comentó.

DENUNCIARÁ ATENTADOS ANTE FGR

Mora, quien perdió un hijo en un enfrentamiento a balazos a manos del grupo armado de "El Americano", en 2014, mencionó que aunque ya se retiró de las fuerzas rurales y de los grupos armados, es constantemente asediado.

"A mí me cuidan mis escoltas, muchachos que eran de mi grupo y que entraron a la policía del estado, pero ya he tenido varios atentados; en uno nos mataron a 11 personas, me mataron a mi hijo, y yo no puedo ni moverme de mi huerta, porque ya lo han dicho los delincuentes: en cualquier momento me matan. No tengo libertad, ni para moverme en mi camioneta con mi nieta", señaló.

Hipólito Mora dijo que contempla acudir ante el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, para solicitarle que se reabra la investigación por el atentado en el que victimaron a 11 personas y que se indaguen otras situaciones en las que ha estado en peligro de muerte.

Refirió que también considera acudir a una conferencia de prensa "mañanera" para tratar de dialogar con el presidente Andrés Manuel López Obrador.