Delgado y Ebrard tienen terror de que dirija Morena: Muñoz Ledo

Porfirio Muñoz Ledo aseguró que el espionaje a Bertha Luján y a Alfonso Ramírez Cuéllar muestra cómo son los que buscan quedarse con Morena.

En referencia al coordinador de diputados Mario Delgado y al Canciller Marcelo Ebrard, sostuvo que están aterrados de que él dirija el partido, porque advirtió que está dispuesto a auditarlos.

"El espionaje muestra cómo se las gastan. No, el tema no es el espionaje, no me preocupa, es para espantar ingenuos, el tema es el abuso, el tema es la inmoralidad, el tema es desbarrancar la ideología, los principios de un partido, en aras, perdón que lo diga, de intereses venales", dijo en entrevista con REFORMA.

"Y ahora sí lo denunció con toda su fuerza: Ellos tienen un terror muy grande de que yo llegue, por lo que dije para que se fueran curando en salud, que si yo llegaba al partido los auditaría".

En respuesta a Delgado, quien dijo ayer que hay desesperados de que él llegue a la presidencia del partido, Muñoz Ledo sostuvo que ni de lejos el diputado es de su peso político.

"¿Desesperado yo? ¿A mi edad? Soy testigo y actor de hechos en la vida democrática de México que son indiscutibles, ¿de veras que estoy ansioso por algo?", refutó.

Señaló que si busca dirigir Morena no es ni por dinero ni por poder público, sino por convicción y para "parar malandrines.

"Tengo con qué, para eso me invitaron, yo acepté y voy a cumplir. No es que yo sea un Quijote ahí, anticuado, es que me parece elemental en una democracia cuidar la honestidad y ahora en un partido que se postuló como el partido anticorrupción estas cosas no pueden pasar. No somos parte de la mafia, he dedicado parte de mi vida a depurar la vida pública y creo que he predicado con el ejemplo", sostuvo.

Explicó que el gasto del candidato Delgado y el apoyo que recibe de Marcelo Ebrard no deben pasar desapercibidos en Morena porque es una traición a los principios del partido sobre austeridad, rectitud, lucha contra la corrupción, contra el amiguismo y el nepotismo.

Señaló que, en una combinación entre su instinto y su experiencia, advirtió que hay intereses en la lucha por Morena y la Presidencia de la República que no van con los principios del instituto político.

"A mí me pidieron los compañeros que parara esto porque veían, como yo, lo que está pasando. Acepté esta tarea porque la considero indispensable", expuso.

"Esta es la última función pública que voy a desempeñar en mi vida, sí se ve difícil a entrar en el asunto, pero hace rato venía viendo esta tendencia y la vamos a parar".

Muñoz Ledo comentó que ha hecho señalamientos sobre la fortuna de Ebrard para que el Presidente Andrés Manuel López Obrador lo tenga presente.

"Tengo sospechas, pero no me corresponde a mí juzgarlo, sino al Presidente de la República, que vea qué hace con sus colaboradores. Lo advertí, me dijeron que era muy rudo, me dijeron que se me pasó la mano, llegué a pensar que sí, quizá fui demasiado lejos", expresó.

"Ahora digo que hice bien, me adelanté, la experiencia y el instinto a veces van de la mano, es lo que algunos llaman colmillo".

También hizo referencia a las críticas por decir que en Morena debía haber una depuración de integrantes.

"Dicen que 'Porfirio es un radical, no sabe conciliar'. Es como si llego a un lugar y veo que están robando, un banco por ejemplo, lo pesco y me dicen 'usted no es conciliador'. No, estos cuates no merecen conciliación. Ha habido la práctica de conciliar y de 'ahí muere mano', o 'hoy yo o mañana eres tú', 'hago esta valona', es un poquito la historia de la mafia siciliana".

REFORMA publicó que dirigentes nacionales de Morena expresaron su preocupación ante la posibilidad de que Mario Delgado se convierta en el nuevo presidente de esa fuerza política, pese a la operación y el dinero que han invertido para impulsar un contrapeso, con las candidaturas de Porfirio Muñoz Ledo y de la senadora Citlalli Hernández.

De acuerdo con el audio de una reunión privada, al que REFORMA tuvo acceso, el propio dirigente en funciones, Alfonso Ramírez Cuéllar, reconoció que ha inyectado recursos a los contrincantes de Delgado, aunque sin especificar el origen del financiamiento.

En un diálogo con la presidenta del Consejo Nacional, Bertha Luján, el político zacatecano refirió que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, y la Alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, participan en un acuerdo para apoyar el proyecto.