Deleite histriónico

Dentro del programa de Domingos al teatro, el Auditorio del Centro de Artes del IRCA albergó la puesta en escena "No tocar" este pasado domingo 13 de octubre una obra que se está presentando en diferentes escuelas de nuestra ciudad gracias al programa de "dilo cómo quieras pero no calles", un tema fuerte con textos descriptivos de cómo muchas veces las víctimas en su confusión no quieren que se sepa y mucho menos hacer algo al respecto por el temor de el rechazo o de la falta de credibilidad pues son pequeños.

ACTRICES

Margarita Resendez y Hannia Valle interpretaron a dos pequeñas, de las una de ellas es víctima y sólo tiene confianza de contárselo a su amiga externando su miedo, su frustración y preguntándose que es realmente una caricia. Alejandra Vega apoya la puesta en escena con proyección de arte en arena, dándole un toque de inocencia al tema.

El público quedó reflexivo y muy conmovido con la obra motivados a compartir lo presenciado para evitar y prevenir casos cercanos. El director del IRCA Lic. José Luis Hernández felicitó a las pequeñas actrices y su directora Martha Valdivia del grupo de teatro Tomas Urtusastegui.