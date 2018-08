Deleitan con éxitos de antaño

Los hermanos argentinos Lucía y Joaquín Galán llegaron anoche a Mcallen Performing Arts Center para ofrecer un concierto espectacular con sus grandes éxitos que fueron recorridos a lo largo de dos horas, ante sus fieles seguidores de ambos lados de la frontera.

Fue en punto de las 20:30 horas que inicio la lluvia de grandes éxitos entre los que se escucharon: A esa, Dímelo delante de ella, Ese estúpido que llama entre otras, estos cantantes están avalados por tres décadas en la música y aunque iniciaron en los 80´s, siguen vigentes para su público.

AL UNÍSONO

Esta velada contó con melodías como Valiente y La Familia, Mañana, Vivir, 100 años, Vivir sin Ti, Ganador, Estúpido, Ese Hombre, Corazón, Hermanos, Aquí Estoy, Lo Mejor, El amor, Hay Amores, Estúpida, Cuánto y Paso Doble, entre muchos más que fueron interpretados al unísono por ellos y su público que fungió como un monumental coro.

Todas las interpretaciones contaron con el toque singular de estos cantantes argentinos que actúan cada una de sus canciones en las que abordan conflictos maritales y triángulos amorosos, con lo que provocaron la emoción de los asistentes y la ovación con cada desplante en el escenario, donde se enfrentan en cada tema y fusionan sus talentos.

EMPODERADA

Ella es primera voz la mayoría de las canciones y se muestro dominante, él amenizo cada tema, pero en conjunto provocaron una explosión de emociones que encendio el escenario.

Pero la noche trajo más recuerdos con Me Hace Falta una Flor, Pase lo que Pase, El Amor No se Puede Olvidar y Mentira y este dueto no podía despedirse sin interpretar Olvídame y Pega la Vuelta el público asistente disfrutó de dos horas de un recorrido musical a cargo de Lucía y Joaquín Galán.