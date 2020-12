Delegada del IMSS acusa a doctora de intento de asesinato

La delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas, Velia Patricia Silva Delfín, acusa a la doctora Azucena Calvillo Carrillo de intentar asesinar a su hermano, el magistrado Héctor Emmanuel, internado por Covid-19 en la clínica 1 en Durango.

Ayer, la titular de la Fiscalía General de Justicia de Durango, Ruth Medina, informó sobre la detención de la doctora, quien había sido reportada como desaparecida desde el lunes por la noche por su esposo.

En rueda de prensa, la fiscal informó que el domingo 6 de diciembre por la mañana la FGJ recibió un llamado de la clínica No. 1 del IMSS sobre un presunto delito contra el magistrado Silva Delfín, paciente internado por coronavirus.

De acuerdo con la versión judicial, una mujer, presunta trabajadora del Seguro Social, intentó desconectar los aparatos médicos que dan vida al hermano de la delegada Velia Patricia. Empero, sonó una alarma, no logró desconectarlos y la mujer huyó.

El personal de seguridad revisó las cámaras del hospital y determinó que la homicida es presuntamente la doctora Calvillo Carrillo. La fiscalía duranguense obtuvo la orden de aprehensión, misma que ejecutó en la noche del 7 de diciembre, cuando la inculpada se dirigía a su centro de trabajo.

A pregunta expresa por la denuncia de desaparición de la doctora, Medina Alemán aseguró que fue detenida con una orden judicial y que nunca se violaron sus derechos, ni se le incomunicó; rechazó que haya estado incomunicado.

El delegado del IMSS en Durango, Julio Gutiérrez Méndez, estuvo en la rueda de prensa de la fiscalía estatal. Allí, el funcionario federal dijo que la institución apoyará en las indagatorias para dar con la persona responsable de la tentativa de homicidio.

En reacción a la detención de Azucena Calvillo, quien también era encargada del área Covid del hospital 450 del IMSS en Durango, un grupo protestó contra la acción de la fiscalía. Alrededor de 40 personas, quienes dijeron ser trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, aseguraron la inocencia de la doctora.

NO ERA LA DOCTORA

"Hay evidencia de que (la mujer del video) no era la doctora (Calvillo); no se necesita ser un perito en criminología para saber que esa persona no era la doctora. A su esposo y sus familiares, hasta ahorita, en este momento (la noche del martes 8 de diciembre) no han tenido ni una sola comunicación, ni siquiera sabemos en qué condiciones está", refirieron compañeros de la doctora.

Al cierre de la edición, la protesta continúa frente a la Fiscalía General de Justicia de Durango, donde conductores agredieron al personal médico que se manifiesta y exige que la doctora Calvillo Carrillo sea egresada del Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes). Las delegaciones del IMSS de Estado de México y de Nuevo León anunciaron paros de labores.