Delegada acusa a FGE; PT denuncia tortura a doctora

El intento de homicidio del magistrado duranguense, Héctor Emmanuel Silva Delfín, ha dejado un vendaval de acusaciones entre políticos y gobierno, y la filtración a los medios de comunicación del video que es la prueba principal del caso.

Velia Patricia Silva Delfín, hermana de la víctima y delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas, acusó a la Fiscalía General del Estado de Durango de actuar contra los derechos del afectados directa e indirectamente.

"...la familia de la víctima no hemos sido tomados en cuenta por la FGEDGO, pues no hemos tenido acceso a copias de la carpeta de investigación, no fuimos convocados a la audiencia, ni hemos sido recibidos por el Ministerio Público a cargo de la indagatoria, con lo que se han vulnerado nuestros derechos", afirmó en un comunicado.

En la Cámara de Diputados, el legislador del Partido del Trabajo (PT), Alfredo Femat Bañuelos, aseguró que los agentes de la Fiscalía de Durango torturaron y amenazaron a la doctora Azucena "N", acusada de tentativa de homicidio contra Héctor Emmanuel, paciente de Covid 19 internado en la clínica 1 del IMSS en Durango.

"El lunes por la noche cuando la doctora Azucena abandona su turno y va rumbo a su casa fue secuestrada por elementos de la Fiscalía General de Durango, la llevaron a una casa que se supone que fue de seguridad y ahí la interrogaron sobre el paciente, la torturaron psicológica y físicamente y le comentaron que si no firmaba la declaración de que ella intentó asesinar al magistrado matarían a su hija y a su esposo", narró el diputado, quien dijo conocer a la imputada.

Además, la única prueba del caso fue difundida por los medios de comunicación desde el jueves 10 de diciembre por la madrugada.

En el video de las cámaras del sistema de seguridad del hospital, a las 4:12 horas del domingo 6 de diciembre, una persona camina por los pasillos de la clínica y toma un momento para colocarse los guantes. Trece minutos después, la persona con el equipo de seguridad sale de la zona de cuidados intensivos y luego abandona el hospital.

Posteriormente dos individuos ingresan rápidamente a la zona de cuidados intensivos. En el video se escuchan dos voces, presuntos trabajadores del IMSS, comentar lo que sucede y tratar de identificar a la primera persona.

"No hay manera de identificar de quién se trata, ella no estaba en el hospital y no solamente eso, estaba ubicada en tiempo, modo y lugar en otra situación, en un lugar muy lejano a ese en donde hay datos sólidos como cámaras que acreditan donde estaba la doctora", mencionó el abogado de la doctora.

El intento de asesinato del hermano de delegada Silva Delfín se hizo público el martes 8 de diciembre por la noche, cuando la Fiscalía de Durango informó de la detención de la doctora acusada de querer desconectar el respirador que daba vida a Héctor Emmanuel.

Un día antes de ser presentada ante la justicia, el esposo reportó la desaparición de la hoy inculpada. Dicha situación pone en entredicho el respeto a los derechos humanos. Amigos de la doctora exigieron la libertad de Azucena "N", misma que se dio luego de que el juez otorgó la libertad bajo caución. La audiencia de vinculación a proceso se realizará el 14 de diciembre.

Los diputados petistas pidieron a la Fiscalía General de la República atraer el caso al considerar que no hay condiciones en Durango y responsabilizan a la fiscal estatal, Ruth Medina Alemán, "y a sus gorilas vestidos de policías de cualquier cosa que le pueda pasar a la doctora".