Del Valle a IP: hay que trabajar y no quejarse

Ciudad de México.

El presidente honorario de Mexichem, Antonio del Valle, dijo que los empresarios pueden ayudar a lograr el crecimiento que busca el presidente Andrés Manuel López Obrador, ante lo cual llamó a no quejarse y sumarse al desarrollo del país.

"Todos tenemos que sumarnos, es inútil estarse quejando pues al final no los tomarán en cuenta. Entre todos tenemos que buscar la fórmula para crecer. Hay que trabajar, no quejarse", expuso.

Entrevistado en la 25 reunión de la Fundación del Círculo de Montevideo, el empresario señaló que hay confianza en el sector empresarial para invertir en el país.

"Hay que ver las realidades, los programas que impulsa el gobierno como la Guardia Nacional, el combate al robo de combustible, entre otros, hay que impulsar la economía de México y que no se gaste de más", dijo.

Del Valle consideró que existen condiciones para que la economía mexicana crezca a tasa promedio de 4% en el sexenio.

Consideró que todavía es poco tiempo para evaluar el desempeño del gobierno de López Obrador, que tiene el respaldo de la mayoría de la población.

"Se puede crecer más. Desde que Lázaro Cárdenas entró al poder en 1934, el país creció 40 y tantos años no a 4%, sino a 5% y 6%, sin inflación, por qué no lo vamos a hacer ahora, no es de un año a otro, pero sí puede ser".

Del Valle comentó que medidas como el combate al robo de combustibles o la Guardia Nacional tienen el objetivo de disminuir la impunidad y enfrentar la inseguridad en el país.