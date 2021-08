Del sueño paralímpico al terror talibán

"No puedo salir y sé que no estoy segura aquí. Los talibanes me matarán, no les gustan las mujeres como yo".

Así pide ayuda la basquetbolista de Afganistán, Nilofar Bayat, quien hace unos meses soñaba con representar a su país en los Juegos Paralímpicos y hoy vive aterrada con el regreso al poder de los talibanes