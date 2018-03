Del Óscar a San Miguel

Ciudad de México

Meryl Streep se saltó las fiestas del Óscar y prefirió volar a San Miguel de Allende.

La actriz estuvo el lunes en la ciudad guanajuatense, donde lo primero que hizo fue disfrutar del menú del restaurante Antonia Bistro, que es conocido por su vista panorámica.

“Hace dos semanas hicieron la reservación para cinco personas, nos dijeron que vendría alguien muy famosa, pero nada más.

“Llegaron muy puntuales. Ella fue súper amable, nos dijo en español que todo estaba muy hermoso, que era la mejor vista de todo San Miguel de Allende”, contó vía telefónica Erick Snyder, socio del restaurante.

FELICITACIONES AL CHEF

Streep, quien estuvo nominada como Mejor Actriz, y sus amigas degustaron torta de brisket de res adobada, pulpos al ajillo, ravioles de jícama y pesca del día, con una botella de vino.

Al final, pidieron hablar con el chef Eduardo Landa, para felicitarlo, añadió Snyder.

Ayer, la estrella de Hollywood acudió a la tienda de artesanías El Caracol, donde fue atendida por Álex Jáuregui, de 20 años.

“Me impresioné mucho, me quedé anonadado, sin palabras, simplemente le pregunté: ‘¿es usted Meryl Streep?’. Ella sonrió y con una mirada muy dulce me dijo: ‘sí’”, expresó el dependiente. “Yo corrí a abrazarla y ella muy amablemente me correspondió el abrazo por unos minutos”.

Jáuregui mencionó que no deseaba compartir su anécdota por respeto a la actriz, quien habría solicitado no ser abordada pues se encontraba de descanso en esa ciudad y no por cuestiones de trabajo.

Estoy fuera del trabajo, después de la academia y todo. Sólo quiero disfrutar de San Miguel apreciaré si la gente me deja tranquila’, le comentó la artista de 68 años.

Streep recorre la ciudad con un grupo de amigas y se desconoce si es por un proyecto o sólo de visita.

DISFRUTA LAS ARTESANÍAS

Aunque no compró nada, la actriz disfrutó las artesanías.

“Tuvimos una pequeña charla. Mostró respeto y admiración por todo lo que es la artesanía mexicana. Me dijo que vendíamos cosas hermosas, que la tienda tiene la mejor selección que haya visto en el pueblo”.

Pues se encuentra en la ciudad catalogada como la más bonita del mundo gozando de las artesanías y del centro histórico.

Hoy se va

Meryl Streep vacaciona en San Miguel de Allende, luego de asistir a la ceremonia del Óscar, la actriz estadunidense se encuentra de visita en nuestro país y permanecerá en el municipio hasta este miércoles.