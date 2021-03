¡Del infierno a la gloria!

"¡Se fue, se fue!", retumbó en el sonido local del Estadio Universitario el domingo 24 de marzo de 1996 cuando el árbitro Arturo Brizio dio el silbatazo final del Clásico Regio 51 en el que los Rayados vencieron 2-1 a Tigres y les dieron el último empujón a la Primera División A.

Noticia Relacionada A Tigres lo descendió Tigres, dice Tinoco

La canción de Laura Pausini estremecía más el corazón de los aficionados felinos, a los que no los calentaba ni el sol de ese mediodía.

De poco le servía al equipo de Víctor Manuel Vucetich ser décimo lugar con 40 puntos al finalizar la Temporada 1995-96 porque se pagaba el precio de las 24 unidades que se sumaron en 36 partidos de la 1994-95 y las 30 en 38 juegos de la 1993-94. Tigres había sido un desastre bajo el mando de Francisco Avilán, Mateo Bravo, Jorge Vieira y Carlos de los Cobos.

En esos tres años perdieron todos los Clásicos ante Monterrey, así que no fue sorpresa que no se diera el milagro de ganar esa tarde, que era lo que los mantenía vivos, y por si fuera poco, su rival en la lucha por no descender, Morelia, sí hizo lo que le tocaba al vencer 1-0 al Veracruz.

Los Rayados llegaron ese día con la urgencia de ganar para meterse a la pelea por clasificar y lo hicieron con los goles de Sergio Verdirame y Luis Miguel Salvador, que le dieron vuelta al marcador, tras el 1-0 de Omar Arellano.

Arellano fue de los que se quedaron para luchar por regresar a Tigres a Primera División y un año después la canción que sonaba en el Uni era "Volver Volver" de Vicente Fernández, con el ascenso.

Ese partido de hace 25 años es recordado como el Clásico del Descenso, pero también como el que potenció la rivalidad entre los clubes regiomontanos porque luego vinieron Clásicos de Liguilla y de Final.

Tigres tocó fondo y fue rescatado por Cemex bajo la promesa de hacerlo el mejor equipo de América, lo cual se cumplió con el reciente título de Concachampions y el subcampeonato en el Mundial de Clubes al vencer en Semifinales al Palmeiras, monarca de la Conmebol. Es el equipo de la década de México y de Concacaf.

Nunca más se escuchó el "Se fue", en cambio se repitieron éxitos como "El Rey" y "Te quiero ver campeón otra vez", porque desde entonces se han ganado cinco Ligas, una Copa y tres Campeón de Campeones.