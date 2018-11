Del bullying a medalla histórica

NOTICIAS RELACIONADAS La mexicana Alexa Morena logra bronce histórico en gimnasia

Hace un par de años, la gimnasta mexicanafue víctima de las burlas y críticas por su apariencia durante los Juegos Olímpicos de Río 2016.

"Gorda" y "Pepa Pig", entre otras muchas ofensas, le llegaron a decir en redes sociales.

"Me sentí triste, sí me dolió. No soy un robot que no siente", llegó a decir.

Sin embargo, la gimnasta también recibió mucho apoyo por parte de diversas personas, además de estrellas del medio del espectáculo y deportes, que la defendieron y la felicitaron por alcanzar el sueño de competir en los Juegos Olímpicos.

Tras unas semanas, Moreno contó que todo le ayudó a fortalecer su mentalidad y se puso como objetivo Tokio 2020.

"Sí dudé, porque se dice fácil seguir otro ciclo. Va a ser muy difícil pero voy a seguir y lo que más me gustaría es ir por equipo a unos Juegos Olímpicos", dijo.

El trabajo le rindió frutos este viernes, ya que Moreno logró la medalla de bronce en el salto de caballo dentro del Campeonato Mundial de Gimnasia Artística, de Qatar, y con ella puede presumir ser la única mexicana en la historia con una presea en este importante evento de su disciplina.