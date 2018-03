Del Bosque descarta fracaso si no hay título

El técnico Vicente del Bosque señaló que la Selección de Futbol de España será un equipo con aspiraciones en la Copa del Mundo Rusia 2018, pero descartó que sería un fracaso si es incapaz de levantar el título.

“España está obligada a luchar siempre, pero si no ganamos no es un fracaso”, dijo el ex estratega de la “Furia Roja” que estuvo presente en un evento celebrado en la Academia del Cine de Madrid.

Del Bosque, campeón con España en la justa mundialista que se disputó en Sudáfrica en 2010, destacó que las formas es algo que también se deben cuidar.

“Es tan importante ganar, como hacerlo a través de unos buenos comportamientos”, apuntó.