¡Del aula a las canchas!

José Guadalupe Cruz abrazó la profesión de maestro ante la necesidad de estudiar una carrera corta y ayudar en el gasto diario, ya que eran 11 hermanos y sus padres se habían separado, quedando al cuidado de su madre.

"Fue un tiempo corto y estuve en las aulas dando clases a niños de quinto grado y primero, después se presentó la oportunidad de jugar al futbol y tuve que decidirme por dejar la escuela", detalló.

"El Profe" Cruz debe su sobrenombre a su profesión, donde tuvo que hacer gala de paciencia para enseñar a niños que daban sus primeros pasos en la escuela.

"Recuerdo mucho a una niña que se llamaba Alberta, de muy escasos recursos, que acudía a la escuela muy limitada en su arreglo, y a otro pequeño de nombre Jorge, güerito, ojo claro, y sus padres siempre lo enviaban muy bañado, arreglado. Era muy molestado por Alberta porque llevaba los dulces, la galleta y sus útiles completos", detalló.

"Al principio el niño le ayudaba, pero poco a poco lo fue desesperando e iba conmigo al escritorio y me decía: ´Oiga maestro es que esta Alberca´, y yo le preguntaba ¿cómo dices?, ´Es que Alberca me está molestando´, y en medio de su coraje le decía Alberca sabiendo que se llamaba Alberta y pues si me sacaba la sonrisa".

Cruz jugaba al futbol con los amigos del barrio, más tarde practicó en la Normal, y ya como profesor se enroló con Coyotes Neza y cuando tenía 20 años vislumbró la posibilidad de ir al balompié de paga.

"El futbol era un pasatiempo y no pensaba en ser profesional, pero cuando veo la oportunidad de estar con el Atlante y veo que ya voy a ganar dinero, tuve que dejar la docencia, porque entrenaba en las mañanas y saliendo me iba corriendo a la escuela donde entraba a las 2 de la tarde para estar dando clases, por eso tuve que decidir porque no iba a aguantar el trajín", detalló.

Cuando se retiró como futbolista, inició su carrera como técnico, donde tuvo la oportunidad de formar y moldear a jugadores jóvenes, recordando sus años como mentor en las primarias.