Del amor al olvido

M

anny Robles ya veía venir la ruptura con Andy Ruiz Jr., incluso desde los campamentos para la segunda pelea ante Anthony Joshua, sentía que algo no estaba bien.

El ahora ex entrenador del primer campeón mexicano de los pesos Pesados ya no tuvo comunicación "Destroyer" desde la contienda del 7 de diciembre en Arabia Saudita y cree que lo culpan por la derrota ante el británico.

"Ya la veía venir, no puedo mentir, ya las cosas no estaban dando resultados durante el campamento. Quiero pensar que no es por mí (el despido) porque puse todo lo que estaba de mi parte para que se preparara", comentó el jalisciense a CANCHA.

"Después de la pelea fue la última vez que lo vi, ya no lo volví a ver, en una ocasión le mandé un mensaje para desearle Feliz Navidad y me lo contestó como a las dos semanas. Seguí tratando de comunicarme con él, le mandé un par de mensajes y no me los contestó".

A Robles le hubiera gustado que Andy hubiera estado presente cuando le dijeron que ya no lo entrenaría o cuando menos que se lo hubiera dicho el pugilista.

"El papá se comunica conmigo por teléfono, que se quería reunir conmigo y ya me imaginaba para qué, nos reunimos en el gimnasio, platicamos y me dio la noticia de que ya no iban a seguir trabajando conmigo", recordó Manny.

"Me hubiera gustado que personalmente Andy hubiera hablado conmigo, o los dos, tanto el papá como el hijo, pero sigo sin saber nada de Andy. Quiero pensar que somos amigos, que siempre tuvimos buena relación, tanto como entrenador y boxeador o como amigos, porque nunca le di un mal consejo, siempre traté de apoyarlo y dejarle saber la importancia y la responsabilidad que tenía como campeón mundial".

¿Que razón le dieron?

"Cuando ganamos el título el papá me dijo que nunca me iban a dejar, que iban a estar conmigo hasta el final y eso es muy fácil decirlo cuando se gana un título mundial, todo es positivo, pero llega la derrota y buscan un culpable y resulta que soy yo, pero el señor me dijo que la decisión la había tenido Al Haymon y la gente de arriba y eso se respeta.

"A lo mejor es una buena manera de zafarse de lo que me dijeron que iban a estar hasta el final y ¿cómo te zafas de eso? posiblemente echándole la culpa a alguien más, pero yo entreno a varios boxeadores de Al Haymon y si así fuera (que él falló) me imagino que me quitara a todos y no nomás a Andy y regularmente un promotor o una persona con ese dinero no se mete en ese tipo de cosas".

¿Le hubiera gustado seguir con Andy?

"Después de lo sucedido, estoy muy a gusto conmigo mismo, no dependo de Andy, quisiera que todos mis boxeadores llegaran a la cúspide y se convirtieran en campeones mundiales, pero sé que no es así, son pocos los que llegan, pero pondremos todo de nuestra parte para que así sea".

¿Qué le dejó de experiencia lo vivido con Andy y que va a aplicar en sus otros pupilos?

"Ganamos o aprendemos, la derrota es para la gente que tira la toalla y ya no tienen deseo de salir adelante. Me deja un bonito recuerdo, agradecido con Andy, con su papá, por haberme dado la oportunidad porque no fueron dos peleas, fueron un par de años que estuvimos juntos, desde que él estaba en lo más bajo, boxísticamente hablando, a punto de retirarse, y gracias al equipo se logró sacarlo de ese hoyo e hicimos historia juntos, eso nadie nos lo quita.

"Andy tiene los argumentos para convertirse de nuevo en campeón mundial, pero tiene que querer, levantarse y verse en el espejo, analizarse, autocriticarse y decir ´me tengo que poner las pilas´, es un gran boxeador, pero hay que tener disciplina y ganas, las dos cosas van de la mano y si no las tiene, es imposible hacerlo".