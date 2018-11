¡DEL AMÉRICA AL TRICOLOR!

"Mi primer sueño era estar en un equipo profesional y cuando lo conseguí, mi meta era llegar a la selección, ahora espero quedarme". Ricardo Torres,futbolista.

Con apenas 15 años de edad, Ricardo Fabián Torres Martínez ha logrado lo que muchos futbolistas sueñan durante toda su vida. El delantero cien por ciento reynosense lleva 4 años en el Club América y hace unas semanas fue convocado a la Selección Mexicana Sub-17.

En su primer torneo con el equipo Sub-15 de las Aguilas marcó 12 goles, en la presente temporada lleva 9 tantos en 5 partidos, motivos suficientes para llamar la atención del técnico nacional, Marco Antonio "Chima" Ruiz.

"Mucha felicidad pero a la vez mucha responsabilidad, con muchas ganas de seguir preparándome, no conformarme con esta primera convocatoria sino siempre buscar más. Mi primer sueño era estar en un equipo profesional y cuando lo conseguí, mi meta era llegar a la selección, ahora espero quedarme", expresa el joven vía telefónica desde la Ciudad de México.

Ricardo espera quedarse en la lista final de 18 jugadores y poder defender la camiseta del Tri en un torneo que se jugara en Chile durante el mes de diciembre.

Ser goleador y poder jugar como falso 9 es una cualidad que no todos tienen y que pudiera inclinar la balanza a su favor.

"Tengo gol, pero soy más como un enganche, me gusta agarrar la pelota y voltearme, avanzar, no siempre estar en punta", explica.

Su objetivo es poderse consolidar como seleccionado nacional y emular lo que alguna vez hizo el también reynosense Alfonso "Poncho" González, quien pudo levantar la Copa del Mundo con esta misma categoría.

"Ahora me toca demostrar a mi, también soy de Reynosa y me alegro por eso, me encantaría llegar a un Mundial, y pensar en estar en Primera División y tener a otros de Reynosa como compañeros o en contra, pero que seamos más".

SUS INICIOS

El "Ricky", como le dicen sus cuates, es el menor de 3 hermanos. Comenzó a jugar futbol desde los 4 años porque el cuerpo se lo pedía y porque cada fin de semana veía en la cancha a Eder y a Leonardo.

"Mis papás siempre estaban con mis hermanos en sus partidos, yo estaba muy chico pero también iba a verlos, mi mamá dice que me metió a jugar desde muy chiquito porque era muy hiperactivo", relata.

Grúas Mora siempre será el equipo de sus amores, ese en el que se dio a conocer y el último en el que jugó antes de volar al nido de coapa. Recuerda con mucho cariño a su mentor, el profesor Hugo de los Santos y a todos sus compañeros con quienes representó a Reynosa y a Tamaulipas en un sin fin de torneos.

Ser una figura del barrio no estaba en sus planes, él quería más. Tenía 9 años cuando intentó salir de Reynosa por primera vez. Fue a unas visorias del club Monarcas Morelia, su talento era muy grande, pero no dejaba de ser un niño. Tuvo que esperar un par de años más para que apareciera la persona indicada, esa que le ayudó a dar el primer paso.

"Un visor que se llama Jesús López me llamó y me dijo que me fuera a las visorias del América, habló con mi papá, me presenté junto con otros chavos de Reynosa, estuve tres semanas o un mes a prueba y me quedé", comenta con mucha tranquilidad, pero también recordando uno que otro momento complicado.

"Yo era el menor de la casa club cuando llegué, los demás eran de 13 o 15 y más grandes, fue difícil porque no conocía a nadie, no salía, tenia 11 años, pero ya cuando empece a entrenar y a jugar, todo fue mejorando".

Ricardo es el orgullo de la familia Torres Martínez. Sus papás, Leodegario y Fabiola, lo apoyan incondicionalmente a la distancia.

"Dicen que es más difícil mantenerse que llegar, ya tengo cuatro años acá y me siento a gusto, el debut en Primera se puede ver lejos pero a la vez cerca, de repente me puede llegar la oportunidad y estaré listo", finaliza el oriundo de la Colonia Puerta del Sol.