Dejaría ´Bato´ a Tigres Femenil

Monterrey, N.L.

Al asegurar que cuando se compromete en algo le gusta hacerlo al 100 por ciento y en este momento pasa por un problema de salud, todo indica que Osvaldo Batocletti no seguirá al frente de Tigres Femenil.

El director técnico del cuadro auriazul, que llevó al equipo al campeonato ante Rayadas el torneo pasado, dijo que es prácticamente un hecho que no seguirá.

"Lo más seguro es que no (siga). Ya es por todos sabido que ando con un problema de salud y lo que no quiero y siempre lo he hecho así, cuando agarro una cosa, tomo un trabajo al 100 por ciento hasta donde te alcancen aquí la verdad no sé si pudiera estar al 100 por ciento con el equipo", expresó esta mañana en el Estadio Universitario.

"Entonces prefiero hacerme a un lado y de todas maneras seguir colaborando como lo hemos hecho siempre en la institución".

¿Ya es un hecho entonces?

"Prácticamente es un hecho, sí", respondió.

Batocletti es el único Tigre que ha sido campeón en la institución como jugador y como técnico, dos veces cuando fue central con los universitarios y recientemente con la Femenil.